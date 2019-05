Mann stürzt auf Gleise Verkehrslage auf S-Bahn-Stammstrecke fast wieder normal

Zu dem Einsatz am Münchner Hauptbahnhof war es laut der Bundespolizei gekommen, weil ein 50-Jähriger dort im Tiefgeschoss des Hauptbahnhofs ins Gleis gestürzt war. Der Mann habe einen "Schutzengel" gehabt, so die Polizei. Ein 47-Jähriger Begleiter, der in der Nähe auf einer Bank geschlafen hatte, sah, dass sein Freund in Not war, rannte zu ihm und zog ihn auf den Mittelbahnsteig. Der Begleiter hatte der Polizei zufolge 1,04 Promille. Und auch der 50-Jährige sei vermutlich alkoholisert gewesen, so die Beamten.