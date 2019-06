Mann sägt Kunstwerk ab Statue von Marilyn Monroe in Hollywood geklaut

Wohl kaum jemand verkörperte den Hollywood-Glamour mehr als die legendäre Marilyn Monroe (1926 - 1962). Genau deswegen bekam die Ikone der 50er und 60er Jahre am Eingang des legendären Walk of Fame in Los Angeles auch eine eigene Statue samt Pavillon. Doch diese Skulptur, die Monroe in ihrer wohl berühmtesten Pose mit wehendem, weißem Kleid aus dem Film "Das verflixte 7. Jahr" zeigt, ist nun von einem Unbekannten entwendet worden.