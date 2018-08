Mann rettete Surferin Vom Rettungseinsatz zum Traualtar: Jetzt steht Silberhochzeit an

Ecki, der die Surferin gerettet hat, ist heute ihr Ehemann Aber auch die Stand-Up-Paddler, die Schwimmer, die Surfer und die Ruderer. All die Menschen, die es bei 30 Grad so zahlreich aufs und ins Wasser zieht. "Das kann man nie abschalten, dass man ständig beobachtet und schaut, ob einer in Not gerät oder untergegangen ist", sagt Kohlenz, der im bayerischen Dachverband der DLRG Vizepräsident ist. Von der Gönna pflichtet ihm bei. Auch sie sitzt auf dem Balkon des Holzhauses, erinnert sich an den Beinahe-Notfall vor vielen Jahren und schweift dabei mit ihrem Blick immer wieder ab. Genau wie der Mann neben ihr, den alle Ecki nennen. Der mittlerweile 63-Jährige ist seit seiner Jugend Freiwilliger bei der DLRG und hatte sich damals mit einem Rettungsboot – alarmiert von einer besorgten Freundin von der Gönnas – auf die Suche nach der Surferin gemacht.