München - Tatort Toilette: Am Münchner Hauptbahnhof ist ein Beamter der Bundespolizei bei einem Einsatz an der WC-Anlage im Untergeschoss des Hauptbahnhofs bespuckt worden. Gegen 7.45 Uhr wurden die Beamten der Bundespolizei zu der Toilettenanlage im Untergeschoss des Münchner Hauptbahnhofs gerufen. Ein 26-jähriger Mann wollte mehrfach – ohne zu zahlen – durch das Drehkreuz in die WC-Anlage, wie die Bundespolizei meldet. Als die Beamten eintrafen, war die Situation zunächst noch ruhig.