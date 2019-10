Mann landet im Vorgarten Versehentlicher Einbruch bei David Schwimmer?

Wie "TMZ" unter Berufung auf einen Sprecher der New Yorker Polizei meldet, soll es sich bei dem 29-Jährigen, der am frühen Sonntagmorgen wegen Waffenbesitzes (Stein) und unerlaubtem Eindringens in das East-Village-Anwesen verhaftet worden war, um einen Betrunkenen gehandelt haben. Er soll auf der Mauer zwischen zwei Grundstücken das Gleichgewicht verloren haben und so aus Versehen in Schwimmers Vorgarten gelandet sein. Wie die Polizei dem Blatt weiter erklärt haben soll, hätte der Mann sich allein nicht aus der misslichen Lage befreien können und so habe er mit dem Stein ein Fenster eingeschlagen, um Hilfe zu bekommen.