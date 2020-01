München - Ein schwer kranker Mann aus Haidhausen hat möglichweise einem Rauchmelder sein Leben zu verdanken. Am Dienstagnachmittag gegen 13.43 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter eines Wohn- und Geschäftshauses in der Einsteinstraße einen ausgelösten Rauchmelder in der Nachbarwohnung. Zudem sah der Mann, dass aus dem Fenster der Erdgeschosswohnung bereits Rauchschwaden herauskamen. Das berichtet die Feuerwehr.