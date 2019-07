Mann hatte Werkzeug dabei Taylor Swift: Nächster Stalker in Haft?

Taylor Swift (29, "Me!") hat es möglicherweise erneut mit einem Stalker zu tun bekommen. Wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet, habe die Polizei von Rhode Island in der Nähe von Swifts Villa am Freitag einen verdächtigen 32-jährigen Mann festgenommen. Als die Beamten den Verdächtigen zur Rede stellten, hätten sie bei ihm allerhand Einbruchswerkzeuge gefunden. In einem Rucksack habe er unter anderem 30 Dietriche, einen Baseballschläger, eine Brechstange, Handschuhe, Schraubenzieher, eine Harke und eine Taschenlampe mitgeführt.