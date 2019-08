Wanderer soll Radler geschlagen haben

Am Freitag hatten die Ermittler ein Fahndungsbild veröffentlicht und auf Zeugenhinweise gehofft. Der Wanderer, der in Begleitung einer Frau unterwegs war, soll am Sonntag (11. August) zunächst immer wieder in der Fahrspur des entgegenkommenden Mountainbikers gelaufen sein, so dass dieser bremsen musste, wie die Beamten damals mitteilten. Als der Radfahrer dann auf seiner Höhe war, drängte der Wanderer ihn den Angaben zufolge ab – und schlug ihm dann "völlig unvermittelt und ohne etwas zu sagen" mit der Faust ins Gesicht.