Er entblößt sein Genital Auf "Badesalz": 39-Jähriger randaliert ohne Hose am Ostbahnhof

39-Jähriger in der Psychiatrie

Da der Kroate in letzter Zeit mehrmals durch ähnliche Vorfälle aufgefallen ist und der erhöhte Konsum des Rauschmittels lebensgefährlich sein kann, brachte ihn die Landespolizei sicherheitshalber in eine psychiatrische Einrichtung. In einer solchen war er 2017 und 2018 bereits mehrfach in Behandlung gewesen.