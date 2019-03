Bad Brückenau - Weil er seine Schnitzel in der Pfanne vergessen hat und eingeschlafen ist, hat ein Mann aus Unterfranken einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Mehrere Fahrzeuge rückten aus, weil am Donnerstag aus dem Mehrfamilienhaus in Bad Brückenau (Landkreis Bad Kissingen) Flammen schlugen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.