Wie die Beamten am Montag mitteilten, konnte am Freitag ein 41-jähriger Deutscher festgenommen werden, der für die Tat verantwortlich sein soll. Videoauswertungen an Brennpunkten führte die Mordkommission auf die Spur des Mannes. Er bestreitet allerdings, etwas mit der Tötung zu tun zu haben.