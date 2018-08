Finderin: "Es war offensichtlich, dass er tot war"

In der Nähe der alten Aussegnungshalle sprach ein Obdachloser die Frau und ihren befreundeten Mitspieler (42) an. "Der Mann wirkte verzweifelt. Er sagte in gebrochenem Deutsch 'Ambulanz', 'Freund krank' und 'Telefon'." Der Mann führte sie zu einem anderen Obdachlosen, der bäuchlings auf einer Iso-Matte lag. "Er war blutüberströmt", so die Zeugin zur AZ. "Es war offensichtlich, dass er tot war." Der Mann wurde nach ersten Erkenntnissen erschlagen. Er stammte aus Rumänien und war 55 Jahre alt.