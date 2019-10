Seit dieser Spielzeit ist der 19-Jährige Stammtorhüter bei den Hachingern. Die Leistungen des gebürtigen Münchners, der 2011 vom FC Deisenhofen in die U12 der Hachinger gewechselt war, hat ihm nun den Adler auf der Brust beschert. Mandl wurde vor dem Spiel am Samstag (14 Uhr) im Sportpark gegen Preußen Münster in die U20-Nationalmannschaft berufen. Er steht im Kader für die Länderspiele gegen Polen in Norderstedt (10. Oktober, 18 Uhr) und in der Schweiz in Biel (13. Oktober, 15 Uhr).