Manchester/Liverpool - Die Bundesliga hält derzeit noch ihren Winterschlaf, so richten sich die Augen der Fußball-Fans gen England, in die Premier League. Dort steigt am Donnerstagabend (21 Uhr/DAZN) das Spiel der Spiele: Manchester City gegen den FC Liverpool, Erster gegen Zweiter – und eine Partie mit großer Bundesliga-Vergangenheit.