Fürchten Sie sich vor gar nix?

Ich schon, aber nicht die Mama Bavaria. Und das finde ich so toll an der Figur.

Und wenn dann jemand nicht mehr politisch korrekt ist?

Zum Beispiel?

Wenn da einer auf gut Bairisch was von "Negern" sagt?

Das ist doch grad spannend! Weil im Bairischen ist das ja an sich nicht abwertend – so wie Hochdeutsch ein "Schwarzer". Und da kommt es halt auf das Feingefühl der Mama Bavaria an rauszuhören, wie einer das meint. Denn die Bavaria hat einen stolzen Heimatbegriff, der aber niemanden ausschließt, nur weil er anders ist als irgendeine Mehrheit. Die Mama Bavaria ist ein liberaler und vor allem humaner Mensch – und großzügig. Sie hat die Liberalitas Bavariae seit 1850 inhaliert, wo sie da steht, da steht sie fest, das ist ihr Fundament. Und von dort aus nimmt sie jeden, wie er ist, und versucht ihn mütterlich zu verstehen. Und bei Bornierten ist dann auch ein Hirnbatzl drin, wenn ein paar unterentwickelt humane Hirnregionen belebt werden müssen. Aber es ist eine Unterhaltungssendung!

Sicher. Weil es leichter ist, sich mit Leuten zu unterhalten, als ihnen die Leviten zu lesen. Ich bin ja eher ein versöhnlicher Typ, aber natürlich muss man dafür dann spontan schlagfertig sein.

Wie ist denn die Mama Bavaria zu dieser Figur geworden, die sie heute ist?

Naja, die Bavaria war vor neun Jahren im Singspiel vom Alfons Biedermann dabei, neben dem Franz Josef Strauß vom Schleich. Bayern suchte damals am Nockherberg den Superpolitiker – und die Weißwürscht waren die Jury. Das war ja das Jahr, wo der Michael Lerchenberg aufgehört… wurde. Ich bin dann gefragt worden, und da war es so naheliegend, als Bavaria weiterzumachen, weil es sich gut angefühlt hat für mich. Aber eben jetzt nicht mehr als so eine Art Faschingsfigur, sondern mit mehr Würde, Menschlichkeit und vor allem Persönlichkeit – und da kam die Mama dazu: Die denkt mit, schaut genau hin, darf sich was rausnehmen, aber sie bleibt immer lustig, herzlich.

