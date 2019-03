Weil die Besuche von Ehrenamtlichen für etliche Senioren den "Höhepunkt der Woche" darstellen, sucht die Leiterin des Malteser-Besuchsdienstes neue Helfer. Sie schenken Zeit: Einmal in der Woche plaudern sie und trinken sie Tee mit einem alten Menschen in ihrer Nähe, sie gehen Spazieren, helfen bei einem netten Brief oder lesen vor – in diesen zwei oder drei Stunden.