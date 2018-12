Maleficent, Honig im Kopf, ... TV-Tipps am 2. Weihnachtsfeiertag

20:15 Uhr, RTL, Maleficent - Die dunkle Fee, Fantasy

Als sich der junge Prinz Stefan (Sharlto Copley) im Wald verirrt, trifft er auf die gutmütige Waldfee Maleficent (Angelina Jolie). Aus anfänglicher Freundschaft entwickelt sich schon bald Liebe - und genau diese wird Maleficent zum Verhängnis. Kaum ist er erwachsen, will Stefan der neue König des Landes werden. Er überlistet seine einstige Freundin und wird Thronfolger. Als Jahre später Stefans Tochter Aurora (Elle Fanning) geboren wird, rächt sich die gekränkte Maleficent, indem sie Aurora verflucht: Am Tag ihres 16. Geburtstags soll die Prinzessin in einen ewigen Schlaf fallen. Nur ein Kuss aus wahrer Liebe kann den Bann brechen.