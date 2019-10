"Maleficent 2"-Premiere in Rom Angelina Jolie: Mit ihren Kindern auf dem roten Teppich

Angelina Jolie (44, "Durchgeknallt") erschien auf dem roten Teppich zur Premiere von "Maleficent 2" in Rom in Begleitung ihrer Töchter Shiloh (13) und Zahara (14). Die drei hatten offenbar eine gute Zeit gemeinsam, lachten viel und posierten in ihrer schicken Abendgarderobe für die Fotografen.