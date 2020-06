München - Der Wohnkonzern Dawonia ist regelmäßig in den Schlagzeilen. Erst neulich protestierte das Bündnis #ausspekuliert wegen Schikane und Mietwucher gegen den Vermieter. Einzelfälle deuten auf eine Gesamtstrategie, die alles andere als mieterfreundlich wirkt. Auch Johannes F. (38, Name geändert) verzweifelt an Dawonia, der Gesellschaft, die im April 2013 verkauft wurde, aber noch bis Dezember 2018 Gemeinnützige Bayerische Wohnungsgesellschaft GBW hieß.