Make-up, Accessoires, Kleidung Golden Hour: Das ist der Herbst-Trend 2019

Ob man dabei auf glänzende oder matte Gold-Töne setzt, bleibt jedem selbst überlassen. Wichtig ist nur, die schillernden und matten Kleidungsstücke nicht zu vermischen, um für einen einheitlichen Look zu sorgen. Wie der Allover-Look in seiner schlichten Variante funktioniert, zeigte zum Beispiel Nicky Hilton (35) bei einem Event in New York: Sie wählte ein eng anliegendes Slip Dress, in Kombination mit filigranen goldenen Accessoires.