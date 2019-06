Mahnmal und Meisterwerk Serienhit "Chernobyl": Schwer zu ertragen, unmöglich zu ignorieren

Das paradoxe Empfinden, das "Chernobyl" beim Publikum hervorruft, wird bei einem Blick in die Sozialen Netzwerke überdeutlich. Einerseits "massiv unangenehm anzusehen", "bis ins Mark erschütternd" und "beklemmend" sei die Serie. Andererseits aber auch "genial gut", eine "10/10", ein "Meisterwerk" und eine Serie, "in der jede Einstellung, jeder einzelne Frame sitzt."

Der Cast um die Hauptdarsteller Jared Harris (57), Emily Watson (52) und Stellan Skarsgård (67) wird ebenfalls lobend erwähnt. Und das völlig zu Recht. Nicht die ganz großen Hollywood-Namen müssen sich in "Chernobyl" durch die atomar verseuchte Schlacke quälen, sondern talentierte, aber größtenteils unbekannte Darsteller. Ihnen kauft man es dementsprechend sofort ab, als Jedermann von der Obrigkeit in den Tod - oder Schlimmeres - geschickt zu werden.

Die Realität schreibt die schrecklichsten Drehbücher

Ein perfider Trend zeichnet sich ab. Seit HBO mit der Serie begeistert und schockiert, soll der Tourismus laut diverser Medienberichte in das Unglücksgebiet boomen. Katastrophen-Tourismus, der seines Gleichen sucht? Oder etwas anderes? Wohlwollend könnte attestiert werden, dass die Serie so unfassbare Dinge zeigt und schildert, dass die Zuschauer es mit eigenen Augen sehen müssen, um es glauben zu können.

Denn wer "Chernobyl" anschaut, für den wirken selbst Aufreger wie die "Rote Hochzeit" aus "Game of Thrones" wie eine Märchenstunde für Kinder. Und so ist es derzeit auch nicht die frisch beendete Fantasy-Serie, kein "Breaking Bad" und auch kein "Sherlock", was von Platz eins der am besten bewerteten TV-Serien aller Zeiten auf "IMDb" ("Internet Movie Database") grüßt. Es ist die reale Hölle aus "Chernobyl", die so schwer zu ertragen und unmöglich zu ignorieren ist.