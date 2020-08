Mahnmal am Wegesrand Zelda Williams nimmt Social-Media-Auszeit am Todestag ihres Vaters

"Mahnmal am Wegesrand"

"Es fällt mir schon an normalen, guten Tagen schwer, die Person zu bleiben, von der man erwartet, dass sie das Bedürfnis der Welt, ihre Erinnerungen an ihn [Robin Williams] zu teilen und ihr Beileid für den Verlust auszudrücken, gnädig akzeptiert", schreibt sie. An anderen Tagen könne es sich aber anfühlen, "als wäre man ein Mahnmal am Straßenrand - ein Ort, nicht eine Person -, an dem die Menschen vorbeifahren und ihre Gefühle hinterlassen, um dann in dem tröstlichen Bewusstsein, ihre Liebe zu ihm bezeugt zu haben, mit ihrem Leben weiterzumachen".