München - Parkinson, das ist doch diese Krankheit, bei der man unkontrolliert zittert. Das denken viele, die sich mit Morbus Parkinson, wie die Krankheit auch heißt, noch nie wirklich beschäftigt haben. Dabei steckt viel mehr hinter dem Verlust der Nervenzellen. Experte Andrés Ceballos-Baumann, Professor an der Schön-Klinik in Schwabing, beantwortet zum Weltparkinsontag am 11. April die wichtigsten Fragen zum Thema.