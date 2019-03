Neuhausen - Die einen finden Junggesellenabschiede großartig, die anderen mehr als peinlich. Selbst manche Wirte in München ziehen die Reißleine und dulden keine Männer-/Frauenhorden, so zum Beispiel der Augustiner-Keller in der Arnulfstraße. Auch die Polizei wird immer wieder alarmiert, wenn die Teilnehmer solcher Feierlichkeiten über die Stränge schlagen. So auch am Samstagmorgen (30. März).