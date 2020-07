Männer, es darf baumeln! Man(n) trägt sie: Warum die Halskette nicht mehr nur Frauensache ist

Harry Styles setzt auf Perlen, Jason Momoa auf Rosa

Sänger Harry Styles wagt sich in ganz andere Gefilde. Bei den Brit Awards 2020 schlug der "Sign of the Times"-Interpret in Bundfaltenhosen, Pullunder und Strickjacke auf. Doch das war noch nicht alles. Dazu kombinierte er eine weiße Perlenkette. Das Ganze mag etwas altbacken daherkommen, doch souverän getragen, kann auch eine Perlenkette einen Männerhals schmücken.