Am Tag nach der Tat habe er dem Mädchen gedroht: Wenn sie ihrer Mutter etwas erzählen würde, würde er sie nach Nigeria zurückbringen. Die Drohung wirkte. Das mutmaßliche Vergewaltigungsopfer schwieg zwei Jahre lang. Bis zum 17. September 2017: An diesem Tag kam es in der Küche der Puchheimer Wohnung zu einem Streit in der Familie und das Mädchen offenbarte sich seiner Mutter.