Bereits im Jahr 2009 erhielt MAN, immerhin einer der weltweit größten Lkw-Hersteller, vom ADAC einen Gelben Engel in der Kategorie Innovation für seinen Abbiegeassistenten. "Das System hat die Vorentwicklung bereits verlassen und wurde in den vergangenen Monaten ausführlich im Straßenverkehr getestet. In den nächsten Jahren wird MAN den Abbiegeassistenten in seinen Serien-Lkws schrittweise einführen", verkündete der Hersteller damals stolz. Passiert ist seitdem nichts.