Reisinger veröffentlichte als Reaktion darauf an diesem Montag gemeinsam mit seinen Vize-Präsidenten Hans Sitzberger und Heinz Schmidt eine Stellungnahme auf der Website des e.V.. Demnach sei die weitere Finanzierung der KGaA "keineswegs ungeklärt, wie die Pressemitteilung eines Investorensprechers glauben machen will. (...) Ungeklärt ist allenfalls, ob unser Mitgesellschafter sich vorstellen kann, in der kommenden Saison als Sponsor Teil dieses Engagements für die Löwen zu sein".