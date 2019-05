Stimoniaris: Reisinger 1860 nicht gewachsen

"Robert Reisinger hat in den letzten knapp zwei Jahren nicht bewiesen, dass er dem TSV 1860 gewachsen ist. Dass Reisinger den Konsolidierungskurs eingeleitet hat, war aus meiner Sicht höchst unklug und nicht nachvollziehbar", meinte der MAN-Betriebsratschef im Gespräch mit dem "Kicker": "Ein Saki Stimoniaris steht für Gemeinsamkeit, Geschlossenheit in den eigenen Reihen, keine Spaltung und einen Weg zurück in die Bundesliga."