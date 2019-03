Vorwürfe, der Verein wehre sich gegen die finanzielle Beteiligung des Jordaniers, weist Reisinger zurück. "Es stimmt nicht, dass wir sein Geld nicht wollen. Wir wollen es bloß nicht in der Form, wie er es in der Vergangenheit zur Verfügung gestellt hat", sagt der Löwen-Präsident. Der langwierige Prozess, den die Löwen im vergangenen Sommer durchmachen mussten, um an das Geld zu kommen, habe den Verein laut Reisinger stark unter Druck gesetzt.