Saki Stimoniaris statt Yahya Ismaik

Am Freitagabend hat sich nun die Investorenseite um Mehrheitseigner Hasan Ismaik mit einer Pressemitteilung gemeldet. Yahya Ismaik, Bruder des jordanischen Geldgebers, erklärte in einer knappen Stellungnahme, dass die HAM International Limited Athanasios "Saki" Stimoniaris in der nächsten Sitzung zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrates der KGaA vorschlagen werde.