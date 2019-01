Macht sie jetzt Comedy? Victoria Beckham sorgt mit ihrer YouTube-Serie für Wirbel

Außerdem denke sie über eine Oscars-Rückblick-Show nach, die "drei bis sechs Stunden pro Episode" dauern könnte, so das Blatt über die "bizarre Show". Beckham wundert sich in ihrer Sendung offenbar darüber, warum sie nicht als beste Hauptdarstellerin für einen Academy Award nominiert ist, "The Sun" zitiert sie: "Ich denke, sie können nur Leute in Betracht ziehen, die im letzten Jahr in Spielfilmen waren. Ansonsten wäre ich sicher dabei." Und sie bringt sich in dem Sketch offenbar für einen anderen Preis ins Spiel: "Gibt es keine Kategorie für eine Art Lebensleistung? Ich bin eine Ehefrau, Mutter, Geschäftsfrau, Designerin, Ikone."