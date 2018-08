Macht sie dann einen Entzug? Demi Lovato: Noch diese Woche kommt sie aus dem Krankenhaus

Nach ihrer Überdosis Anfang letzter Woche befindet sich US-Sängerin Demi Lovato (25, "Tell Me You Love Me") nach wie vor in einem Krankenhaus in Los Angeles. Doch ihr Zustand scheint sich langsam zu stabilisieren. Wie das Promi-Portal "TMZ" berichtet, soll die 25-Jährige noch diese Woche das Krankenhaus verlassen dürfen. Wie es dann weitergehe, sei aber noch unklar. Die Sängerin stehe vor einer schwierigen Entscheidung.