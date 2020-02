Macht gesund und schön Alleskönner Apfelessig? Warum die Stars so begeistert sind

Essig am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen - und schön machen soll er auch noch. Zumindest schwören Stars wie Megan Fox (33, "Transformers"), Jennifer Aniston (50, "Kill the Boss") und Katy Perry (35, "Dark Horse") schon seit Jahren auf die Beauty-Wunderwaffe Apfelessig. Letztere sogar bereits seit ihrer Kindheit. Im Interview mit dem Magazin "Self" erzählte Perry einst, dass sie den morgendlichen Shot Apfelessig von ihrer Mutter ans Herz gelegt bekommen habe. Seither erfreue sich die Sängerin bester Gesundheit und eines starken Immunsystems.