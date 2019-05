Macher wollen nichts überstürzen Luke Perry: Seine "Riverdale"-Figur wird in Staffel vier verabschiedet

Als Luke Perry ("Beverly Hills, 90210") am 4. März dieses Jahres im Alter von 52 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben ist, war er festes Mitglied im Cast von "Riverdale". Fans der Serie fragen sich schon seit längerem, was mit Perrys Rolle des Fred Andrews passieren wird. Dieser befindet sich schließlich seither auf Geschäftsreise.