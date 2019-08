Nach jeder "Tagesschau" gibt es das identische Prozedere: Das Licht im Studio wird gedimmt, die Mikrofone werden ausgeschaltet - und die Sprecher wenden sich einander zu, um miteinander zu plauschen. Was sie dort sagen, bleibt dem Zuschauer verborgen. Nicht so am 19. August: Die Mikrofone nach einer 15-Uhr-Sendung bei Tagesschau24 blieben an diesem Tag aus Versehen an und so konnte man am Fernseher dem Gespräch zwischen Jan Hofer (69) und Claus-Erich Boetzkes (63) lauschen.