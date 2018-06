Josef Schmid: "Planungen zügig vorantreiben"

"Aber wenn man das Bad für eine breite Bevölkerungsgruppe, für Kinder und Familien nutzbar machen will, muss man das natürlich so sicher wie möglich planen", sagt David. Und ein weiterer Aspekt wird sicher in die Planungen in den nächsten drei bis fünf Jahren einfließen: "Das Projekt ist vor Ort nicht unumstritten", sagt der örtliche CSU-Landtagskandidat Hans Theiss. "Anwohner fürchten Lärm und eine zunehmende Eventkultur an der Isar." Er sei Fan der Idee, "vor dem erfrischenden Bad brauchen wir aber einen ehrlichen und offenen Dialog".