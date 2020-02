"Leider kann ich für Garching noch nichts Handfestes berichten", sagte der Stadtsprecher. "Wir befinden uns noch vor dem Wettbewerb". Ganz fallengelassen wurde die Idee in Taufkirchen. "In der neuen Grundschule Taufkirchen Am Wald wurde nach Beratungen der dringenden Empfehlung nachgekommen, keine gesonderte Toilette mit der Kennzeichnung "divers" zu errichten", berichtete Bürgermeister Ullrich Sander (parteilos).