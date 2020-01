MacGyver hat Geburtstag Richard Dean Anderson wird 70: DIY-Gott, Kultvokuhila und Charmeur

Nicht seine Paraderolle?

Mit Ausnahme einiger trashiger TV-Filme der Marke "Pandora's Clock - Killerviren an Bord der 747" oder "Die Retter - Feuerhölle in Manhattan" blieb Richard Dean Anderson vor allem ein Serienheld. Doch fällt der Blick auf die bloßen Zahlen, so müsste eine andere Figur anstelle von MacGyver als seine Paraderolle bezeichnet werden. Während er diesen in 139 Folgen verkörperte, spielte er alleine von 1997 bis 2007 in 214 Episoden Colonel Jack O'Neill aus "Stargate - Kommando SG-1". Es folgten weitere Auftritte als O'Neill in "Stargate Atlantis", "Stargate Universe" sowie im direkt als DVD erschienenen Streifen "Stargate: Continuum".