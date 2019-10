Elyas M'Barek: "Jeder hat Geheimnisse"

Ob Elyas M'Barek, der offiziell Single ist, auch einer Lebensgefährtin nicht alles anvertrauen würde? Der AZ sagt er: "Geheimnisse in einer Liebes-Beziehung sind okay. Man muss nicht alles mit der Partnerin teilen." Kollegin Karolin Herfurth stimmt ihm da zu: "Es gibt in jeder Beziehung einen privaten Raum. Ob es dann auch gleich ein Geheimnis ist? Das hört sich so negativ an."