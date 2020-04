Trotzdem sprechen Sie von einer "Schockstarre". Woraus erklären Sie sich die?

Das liegt an der Wirtschaftskrise, die gerade begonnen hat. Jetzt wollen erstmal alle Liquidität. Zum Beispiel hatte ich einen Käufer für ein Grundstück – gar nicht so groß, 1.400 Quadratmeter nur, aber unglaublich schön – der hatte ursprünglich 23 Millionen Euro geboten. Und hat dann aber im letzten Moment abgesagt. Weil er das Geld nun eben gerade doch in der Firma braucht. Alle halten jetzt erstmal inne. Und warten ab, wie der Markt sich entwickelt ... Und dazu kommt, dass man ja niemanden mehr treffen soll. Viele Notare haben deswegen geschlossen und persönliche Besichtigungen sind auch nicht mehr möglich.

"Segeln, schwimmen – und nebenher wächst der Wert. Beliebt!"

Sind das schlechte Nachrichten für Sie?

Für mich ist das gerade eine Zeit der Entschleunigung. Sonst habe ich eine 80-Stunden-Woche, jetzt komme ich endlich mal dazu, mit der Familie Tischtennis zu spielen. Und langfristig bin ich positiv, zumindest was die Luxusimmobilien betrifft. Ich kann mir zwar gut vorstellen, dass auf dem "normalen" Kaufmarkt die Preise jetzt erst mal stagnieren oder gar heruntergehen, weil sich die Leute die Kredite für ihre 2- oder 3-Zimmer-Wohnungen nicht mehr leisten können. Aber im Bereich der Seegrundstücke beispielsweise wird die Entwicklung sicher eine Positive sein.

Warum?

Seeufer-Immobilien sind als knappes Gut ohnehin schon sehr gefragt. Ich denke, nach der Krise wird es noch einen größeren Run auf solche Immobilien geben. Die Regierungen pumpen ja jetzt riesige Mengen Geld auf den Markt. Eine Billion Euro! Das sind 1.000 Milliarden. Das wird eine Riesen-Inflation geben! Und das wird Immobilien wie unsere Seegrundstücke, die ja Unikate sind, sicher noch beliebter machen. Meine Firma Immovision misst jedes Jahr jetzt schon Wertzuwächse von zirka acht Prozent. Und unsere Immobilien sind ja nicht nur Wertanlagen, man kann darin auch wohnen. Da kann dann die Ehefrau segeln, die Kinder schwimmen im Starnberger See direkt vor der privaten Villa und währenddessen verdient man dann damit auch noch Geld. Ich denke, das wird sogar noch mehr an Beliebtheit gewinnen!