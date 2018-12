Die letzte Luxuskarosse, eine von AMG getunte S-Klasse von Mercedes stand geparkt am Haus seines Besitzers in der Hochlandstraße in Feldmoching. In der Nacht von Sonntag auf Montag kamen die Autodiebe. Mit einem Funksignalverstärker tricksten sie das Keyless-Go-System des 120.000 Euro teuren Benz aus und verschwanden mit ihm.