Dann tanzte Pocher eine Szene nach, die tausendfach an deutschen Haustüre passiert. Er beschreibt seinen Tanz wiefolgt: "Ich Zeuge Jehovas, klopfe an die Tür: 'Klopf, klopf, klopf, ding ding dong.' Die Leute machen die Tür auf: 'Nein, wir wollen Sie nicht.' Ich so: 'Aber wir sind doch mit dem 'Wachturm' bei Ihnen da.' Egal, Tür zu, tschüss."