Lustiger Instagram-Post Blake Lively führt zu Ryan Reynolds' Geburtstag eine Tradition fort

Der Spaß geht weiter

Salma Hayek hielt, was sie versprach: In ihren Instagram Stories ging der Spaß weiter. Dort postete die Schauspielerin gleich mehrere Fotos mit der Bildunterschrift: "Alles Gute zum Geburtstag an einen meiner besten Freunde, Ryan Reynolds. Ich liebe es, die Leinwand mit dir zu teilen." Auf den Bildern ist sie jeweils mit Samuel L. Jackson (70) zu sehen, der ebenfalls zum Cast von "Killer's Bodyguard" gehört. Reynolds hat sie jedoch immer halb aus dem Foto geschnitten. Der zweite Teil des Action-Thrillers mit den drei Schauspielern kommt voraussichtlich 2020 in die Kinos.