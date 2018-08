Lustige Twitter-Beichte Mark Hamill: Ein wirklich mieser Rat für Arnold Schwarzenegger

Zu Beginn seiner Karriere in Hollywood holte sich "Terminator"-Star Arnold Schwarzenegger (71) Rat von einem Schauspieler, der bereits in der Traumfabrik Erfolg hatte: "Star Wars"-Ikone Mark Hamill (66). "Ich sagte ihm, er solle seinen Akzent ablegen, um eine größere Bandbreite an Rollen spielen zu können und seinen Nachnamen ändern, da ihn niemand aussprechen könne", twitterte Hamill jüngst seinen Karriere-Tipp an den gebürtigen Österreicher. Und der belehrte den Darsteller von Luke Skywalker eines Besseren. "Er tat das Gegenteil und wurde einer der größten Stars aller Zeiten", so Hamill weiter.