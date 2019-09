Günter Netzer: Deutschlands erster Fußball-Popstar

In der Tat: Günter Netzer feiert an diesem Samstag 75. Geburtstag. Der Mann, der nicht nur einer der besten Mittelfeldspieler war, der mit langen Pässen viele Spiele seiner Teams prägte. Netzer war auch: Deutschlands erster Fußball-Popstar, coole Stil-Ikone, Genie, Rebell, Aufsässiger, blond wehende Langhaarmähne, Besitzer von 20 Ferraris und einer Diskothek namens "Lovers Lane", verheiratet mit einem Fotomodell, in den 70ern Herausgeber der noch heute existierenden Stadionzeitung "Fohlenecho", zielsicher mit fünf Treffern an der Torwand des "Sportstudios", Grimme-Preisträger mit Gerd Delling, in Gladbach als Bronze-Figur verewigt, mit den Ex-Mitspielern Berti Vogts und Herbert "Hacki" Wimmer. Und damit wieder zu Sepp Maier.