"Lunch among Friends" Mit Schmuck und Mode: Promi-Damen feiern im Tantris

Das Tantris fest in Frauenhand: 128 Damen durften beim "Lunch among Friends" im Gourmet-Lokal mitschlemmen – und kamen dabei in den Genuss traumhafter Mode und Juwelen. Die Gastgeber waren – neben Hausherrin Sabine Eichbauer – das Mode-Duo Johnny Talbot und Adrian Runhof sowie Oliver Christian Eder vom Edel-Juwelier "Harry Winston".