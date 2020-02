Harry und Meghan: Keine Marke als "Sussex Royals"

Harry und Meghan wollen eine eigene Marke etablieren und Produkte verkaufen. Bereits 2019 wurde beim britischen Patent- und Markenamt der Name "Sussex Royal The Foundation Of The Duke And Duchess Of Sussex" für über 100 Waren wie Bücher, Kalender, Poster, Stifte, Zeitungen und Dienstleistungen eingetragen. Die beiden haben mit dieser Nennung bereits eine Website programmieren lassen. Auf Instagram haben Harry und Meghan ebenfalls unter diesem Namen mehr als elf Millionen Follower.