Luke Mockridge und Co. Grimme-Preis 2019: Strahlende Gesichter bei Verleihung in Marl

Den fünften Grimme-Preis nach 2014, 2016, 2017 und 2018 konnte Jan Böhmermann (38) in der Kategorie Unterhaltung mit nach Hause nehmen. In diesem Jahr wurde der Satiriker für seine Sendung "Lass dich überwachen! - Die Prism is a dancer Show" (ZDFneo) ausgezeichnet. Der zweite Preis in Folge ging an Kabarettistin Maren Kroymann (69) für ihre Sketch Comedy "Kroymann" (Radio Bremen/SWR/NDR). Ein weiterer Preis in der Kategorie Unterhaltung ging an Comedian Luke Mockridge (30) für seine Spielshow "Catch! Der große Sat.1 Fang-Freitag". Sie alle holten sich die Auszeichnung persönlich ab.