Welche Maßnahmen würden Sie sich für die Arbeitnehmer wünschen?

Da gibt es zum Beispiel das Thema Kinderbetreuung. Diese wurde ja für systemrelevante Berufe garantiert. Doch im Einzelhandel funktioniert das noch nicht gut. Ich kann nicht die Ladenöffnungszeiten ausweiten, aber dann die Beschäftigten alleine lassen. Auch der Infektionsschutz ist wichtig. Wer will denn jetzt den ganzen Tag an einer Kasse sitzen, mit Hunderten Kunden agieren und das ganz ohne Schutz? Wir machen uns Sorgen um unsere Kollegen! Aber Masken sind ja immer noch Mangelware. Da wird man sich nach der Krise allgemein fragen, was müssen wir als Land in Zukunft auf Vorrat haben, was müssen wir in Deutschland produzieren.